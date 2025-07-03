Легендарний італійський клуб виключили з професійного футболу

Футбольний клуб Брешія, який свого часу виступав у Серії А, втратив статус професійної команди.

Про це повідомляє Італійська федерація футболу.

Команда не отримала атестат на участь у наступному сезоні Серії С та вперше за свою 114-річну історію не братиме участі у професійних турнірах.

Фінансові проблеми у клубу накопичилися після невдалого виступу у Серії В, серед яких невиплата заборгованості лізі у розмірі 1,1 млн євро, яка підлягала сплаті в січні, а також борги заробітної плати персоналу, гравцям та тренерам за березень та квітень 2025 року.

Зазначимо, що за свою історію кольори Брешії захищали легенди світового футболу, серед яких - Роберто Баджо, Жузеп Гвардіола, Андреа Пірло, Лука Тоні та Маріо Балотеллі.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник харківського Металіста та збірної Аргентини Алехандро Гомес має шанс продовжити кар'єру в Італії.