Легендарний італійський клуб виключили з професійного футболу
Футбольний клуб Брешія, який свого часу виступав у Серії А, втратив статус професійної команди.
Про це повідомляє Італійська федерація футболу.
Команда не отримала атестат на участь у наступному сезоні Серії С та вперше за свою 114-річну історію не братиме участі у професійних турнірах.
Фінансові проблеми у клубу накопичилися після невдалого виступу у Серії В, серед яких невиплата заборгованості лізі у розмірі 1,1 млн євро, яка підлягала сплаті в січні, а також борги заробітної плати персоналу, гравцям та тренерам за березень та квітень 2025 року.
Зазначимо, що за свою історію кольори Брешії захищали легенди світового футболу, серед яких - Роберто Баджо, Жузеп Гвардіола, Андреа Пірло, Лука Тоні та Маріо Балотеллі.
Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник харківського Металіста та збірної Аргентини Алехандро Гомес має шанс продовжити кар'єру в Італії.