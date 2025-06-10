Грали у Серії А: італійський клуб може оголосити про банкрутство

Футбольний клуб Брешія, який свого часу виступав у Серії А, переживає кризовий період і невдовзі може оголосити про банкрутство.

Про це пише Sky Sport Italia.

Повідомляється, що фінансові проблеми у клубу накопичилися після невдалого виступу у Серії В. Зрештою, Брешія отримала 4 очки штрафу за фінансові махінації від Федерального національного трибуналу і вилетіла до Серії С.

Клуб з історією в близько 115 років можуть чекати серйозні зміни. У разі оголошення рішення про банкрутство Брешію може бути розпущено або реорганізовано.

Раніше повідомлялося, що Клаудіо Раньєрі відмовився очолювати збірну Італії.