Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Грали у Серії А: італійський клуб може оголосити про банкрутство

Андрій Мошкун — 10 червня 2025, 11:50
Грали у Серії А: італійський клуб може оголосити про банкрутство
Брешія

Футбольний клуб Брешія, який свого часу виступав у Серії А, переживає кризовий період і невдовзі може оголосити про банкрутство.

Про це пише Sky Sport Italia.

Повідомляється, що фінансові проблеми у клубу накопичилися після невдалого виступу у Серії В. Зрештою, Брешія отримала 4 очки штрафу за фінансові махінації від Федерального національного трибуналу і вилетіла до Серії С.

Клуб з історією в близько 115 років можуть чекати серйозні зміни. У разі оголошення рішення про банкрутство Брешію може бути розпущено або реорганізовано.

Раніше повідомлялося, що Клаудіо Раньєрі відмовився очолювати збірну Італії.

Брешія Чемпіонат Італії, Серія А Серія С банкрутство

Брешія

Брешія вилетіла у Серію С через фінансові махінації
Брешія вилетить в Серію С через фінансові махінації
Ексфорвард збірної Італії згадав, як відмовив київському Динамо
Монца обіграла Брешію, Наполі декласував Палермо у кубку Італії
Брешія звільнила екстренера Шахтаря після двох матчів

Останні новини