Грали у Серії А: італійський клуб може оголосити про банкрутство
Брешія
Футбольний клуб Брешія, який свого часу виступав у Серії А, переживає кризовий період і невдовзі може оголосити про банкрутство.
Про це пише Sky Sport Italia.
Повідомляється, що фінансові проблеми у клубу накопичилися після невдалого виступу у Серії В. Зрештою, Брешія отримала 4 очки штрафу за фінансові махінації від Федерального національного трибуналу і вилетіла до Серії С.
Клуб з історією в близько 115 років можуть чекати серйозні зміни. У разі оголошення рішення про банкрутство Брешію може бути розпущено або реорганізовано.
Раніше повідомлялося, що Клаудіо Раньєрі відмовився очолювати збірну Італії.