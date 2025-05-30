Брешія вилетіла у Серію С через фінансові махінації

Італійський клуб Брешія отримав 4 очки штрафу за фінансові махінації від Федерального національного трибуналу.

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

Цей штраф призвів до того, що Брешія у турнірній таблиці Серії В сезону-2024/25 опустилася з рятівного 15 місця у зону прямого вильоту – на 18 позицію. Президент і виконавчий директор клубу, Массімо то Едуардо Челліно, отримали по 6 місяців дискваліфікації.

Сампдорія завдяки покаранню Брешії уникне прямого вильоту в Серію С і зіграє плейоф за збереження місця в Серії В із Салернітаною. Наразі поєдинки заплановані на 15 і 20 червня, проте можуть бути перенесені на пізніший термін через апеляцію, яку планує подавати Брешія.

До покарання Брешії в плейоф Салернітана мала грати з Фрозіноне, проте останній гарантував собі збереження місця в Серії В.