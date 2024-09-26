Дженоа Малиновського у серії пенальті програла Сампдорії в 1/16 Кубку Італії

У середу, 25 вересня, відбулося три матчі 2 раунду Кубку Італії з футболу.

Так, Дженоа Руслана Малиновського у дербі програла Сампдорії. В основний час команди не змогли визначити переможця, зігравши внічию 1:1. У серії пенальті сильнішими виявилися футболісти Сампдорії.

В інших матчах Удінезе не мав проблем з Салернітаною, а Піза поступилася Чезені.

Кубок Італії

1/16 фіналу – 25 вересня

Піза – Чезена 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 54 Челія

Удінезе – Салернітана 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 20 Бійол, 1:1 – 25 Нванкво, 2:1 – Лукка (44), 3:1 – 47 Еккеленкамп

Дженоа – Сампдорія 1:1 (5:6 пен)

Голи: 1:0 – 9 Пінамонті, 1:1 – Боріні (83)

Нагадаємо, у матчі Дженоа – Самдорія "грифони" швидко відкрили рахунок у матчі, на 9 хвилині зустрічі гол забив Андреа Пінамонті. Автор голу став також героєм красивого жесту.

Він взяв футболку одноклубника Руслана Малиновського з лави запасних і показав її глядачам і на камери.