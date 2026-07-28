Іменитий італійський клуб визнано банкрутом

Відомий італійський футбольний клуб Брешія було визнано банкрутом.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Сум міста Брешія оголосив про початок юридичної ліквідації клубу, історія якого тривала 114 років. Раніше через борги клуб уже виключили з числа професійних.

Загальний борг Брешії становить близько 20 мільйонів євро. Клубу мав надійти платіж солідарності через трансфер вихованця команди Сандро Тоналі з Ньюкасла в Тоттенгем, проте цієї суми все одно виявилося би недостатньо для того, щоби продовжити існування Брешії. Ці кошти тепер перерахують у спеціальний фонд ФІФА.

За підсумками сезону-2024/25 вилетіла з Серії В, після чого не отримав атестат на участь у Серії С.

У Серії А Брешія востаннє брала участь у сезоні-2019/20, коли кольори команди, окрім згаданого вище Тоналі, також захищав скандальний Маріо Балотеллі.

Найславетнішим періодом у історії Брешії був початок 2000-х, коли за команду грали такі легенди світового футболу як Роберто Баджо, Андреа Пірло, Жузеп Гвардіола та Лука Тоні.

Нагадаємо, нещодавно банкрутом була визнана Боавішта.