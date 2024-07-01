Венесуела розгромила Ямайку, Еквадор розписав мирову з Мексикою у 3 турі Копа Америка

У ніч на 1 липня відбулося два поєдинки у групі B у третьому турі групового етапу Кубку Америки.

Збірна Венесуели перемогла Ямайку (3:0). Мексика зіграла внічию з Еквадором (0:0) у битві за вихід у плейоф.

Копа Америка-2024

3 тур, група B, 1 липня

Ямайка — Венесуела 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Бельйо, 0:2 - 56 Рондон, 0:3 - 85 Рамірес

Мексика — Еквадор 0:0

За підсумками трьох турів перемогу в групі B здобула Венесуела (9 очок). Другим став Еквадор, який з Мексикою набрав по 4 очки, однак мав кращу різницю забитих та пропущених голів.

У 1/4 фіналу Венесуела зустрінеться з Канадою, а Еквадор протистоятиме Аргентині.

Напередодні Аргентина з дублем Лаутаро Мартінеса обіграла Перу.

48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі беруть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).