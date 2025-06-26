Інтер здолав Рівер Плейт, Монтеррей розгромив Ураву на КЧС

У ніч з 25 на 26 червня відбулися два матчі у межах третього туру клубного чемпіонату світу.

Міланський Інтер у більшості виявився сильнішим за аргентинський Рівер Плейт та вийшов у плейоф турніру з першого місця.

Аргентинці ж покинули змагання через упевнену перемогу мексиканського Монтеррея над японською Уравою.

Клубний чемпіонат світу

26 червня, 3 тур, Група E

Інтер – Рівер Плейт 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 72 Еспозіто, 2:0 – 90+3 Бастоні

Вилучення: Куарта 65, Монтьєль 90+5

Урава – Монтеррей 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 30 Деосса, 0:2 – 34 Бертраме, 0:3 – 38 Корона, 0:4 – 90+7 Бертраме

Інтер та Монтеррей доєдналися у 1/8 фіналу турніру до Палмейраса, Бенфіки, ПСЖ, Фламенгу, Боруссії Дортмунд, Ботафогу, Челсі, Флуміненсе, Інтер Маямі та Баварії.

Пари плейоф Клубного чемпіонату світу

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Напередодні Челсі переграв Есперанс з Тунісу та пробився до 1/8 фіналу, де зустрінеться з Бенфікою Анатолія Трубіна.