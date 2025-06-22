Інтер на останніх хвилинах вирвав перемогу в Урави на клубному чемпіонаті світу

Інтер здобув мінімальну перемогу над японською командою Урава в межах 2 туру групового етапу Клубного чемпіонату світу, що проходить у США.

"Нерадзуррі" поступалися після першого тайму 0:1, проте зуміли вирвати перемогу завдяки голу Валентина Карбоні на 92-й хвилині поєдинку.

Клубний чемпіонат світу

2 тур, група E

Інтер – Урава 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 11 Ватанабе, 1:1 – 78 Мартінес, 2:1 – 90+2 Карбоні

Після двох зіграних ігор Інтер очолює групу E на КЧС, у першому турі підопічні Крістіана Ківу зіграли внічию з мексиканським Монтерреєм.

Урава водночас вже втратила шанси на прохід до плейоф, адже ця поразка стала для них другою на турнірі, раніше вони поступилися Рівер Плейту.

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Нагадаємо, Баварія гарантувала собі місце в 1/8 фіналу турніру, вигравши обидва матчі. Разом із німцями там гратиме Бенфіка Анатолія Трубіна, якій Баварія перемогою над Бока Хуніорс допомогла забезпечити плейоф КЧС-2025.