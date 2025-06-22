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Інтер на останніх хвилинах вирвав перемогу в Урави на клубному чемпіонаті світу

Станіслав Лисак — 22 червня 2025, 00:20
Інтер на останніх хвилинах вирвав перемогу в Урави на клубному чемпіонаті світу
Getty Images

Інтер здобув мінімальну перемогу над японською командою Урава в межах 2 туру групового етапу Клубного чемпіонату світу, що проходить у США.

"Нерадзуррі" поступалися після першого тайму 0:1, проте зуміли вирвати перемогу завдяки голу Валентина Карбоні на 92-й хвилині поєдинку.

Клубний чемпіонат світу
2 тур, група E

Інтер – Урава 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 11 Ватанабе, 1:1 – 78 Мартінес, 2:1 – 90+2 Карбоні

Після двох зіграних ігор Інтер очолює групу E на КЧС, у першому турі підопічні Крістіана Ківу зіграли внічию з мексиканським Монтерреєм.

Урава водночас вже втратила шанси на прохід до плейоф, адже ця поразка стала для них другою на турнірі, раніше вони поступилися Рівер Плейту.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, Баварія гарантувала собі місце в 1/8 фіналу турніру, вигравши обидва матчі. Разом із німцями там гратиме Бенфіка Анатолія Трубіна, якій Баварія перемогою над Бока Хуніорс допомогла забезпечити плейоф КЧС-2025.

Інтер Клубний чемпіонат світу Урава Ред Даймондс

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