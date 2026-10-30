Металург, Пенуел і Карбон здобули домашні перемоги в матчах 13 туру Другої ліги

У п'ятницю, 30 жовтня, розпочався 13 тур Другої ліги України з футболу сезону-2026/27.

У стартовому матчі Металург Запоріжжя вдома приймав Ребел. Єдиний гол у зустрічі на 90-й хвилині з пенальті забив Кирило Біляєв.

Це перемога стала третьою для Металурга в останніх чотирьох поєдинках чемпіонату. Запоріжці завдяки таким результатам наблизились до лідерів у турнірній таблиці після дуже непростого початку кампанії.

Пенуел з ідентичним рахунком здолав Олександрію-2. Долю зустрічі також вирішив 11-метровий удар, який реалізував Іван Маціюк.

У заключному матчі ігрового дня Карбон переграв Тростянець. Вадим Тенжицький оформив дубль, на який гості відповіли тільки голом Максима Чеглова.

Чемпіонат України – Друга ліга

Група Б

13 тур, 30 жовтня

Металург Запоріжжя – Ребел 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90 Біляєв (пен.)

Пенуел – Олександрія-2 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 36 Маціюк (пен.)

Карбон – Тростянець 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Тенжицький, 2:0 – 62 Тенжицький, 2:1 – 73 Чеглов

Зазначимо, що саме Карбон наразі є лідером турнірної таблиці групи Б. В попередньому поєдинку черкаський колектив розгромив Пенуел із рахунком 8:1.

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