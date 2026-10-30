Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Металург, Пенуел і Карбон здобули домашні перемоги в матчах 13 туру Другої ліги

Денис Іваненко — 30 жовтня 2026, 14:56
Металург, Пенуел і Карбон здобули домашні перемоги в матчах 13 туру Другої ліги
Результати матчів Другої ліги за 30 жовтня

У п'ятницю, 30 жовтня, розпочався 13 тур Другої ліги України з футболу сезону-2026/27.

У стартовому матчі Металург Запоріжжя вдома приймав Ребел. Єдиний гол у зустрічі на 90-й хвилині з пенальті забив Кирило Біляєв.

Це перемога стала третьою для Металурга в останніх чотирьох поєдинках чемпіонату. Запоріжці завдяки таким результатам наблизились до лідерів у турнірній таблиці після дуже непростого початку кампанії.

Пенуел з ідентичним рахунком здолав Олександрію-2. Долю зустрічі також вирішив 11-метровий удар, який реалізував Іван Маціюк.

У заключному матчі ігрового дня Карбон переграв Тростянець. Вадим Тенжицький оформив дубль, на який гості відповіли тільки голом Максима Чеглова.

Чемпіонат України – Друга ліга
Група Б
13 тур, 30 жовтня

Металург Запоріжжя – Ребел 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90 Біляєв (пен.)

Пенуел – Олександрія-2 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 36 Маціюк (пен.)

Карбон – Тростянець 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Тенжицький, 2:0 – 62 Тенжицький, 2:1 – 73 Чеглов

Зазначимо, що саме Карбон наразі є лідером турнірної таблиці групи Б. В попередньому поєдинку черкаський колектив розгромив Пенуел із рахунком 8:1.

Standings provided by Sofascore
Читайте також :
Пенуел переграв Металург, Вільхівці та Нива Винниця не виявили переможця у 12 турі Другої ліги
Чемпіонат України, Друга ліга

Чемпіонат України, Друга ліга

Пенуел переграв Металург, Вільхівці та Нива Винниця не виявили переможця у 12 турі Другої ліги
Тростянець та Атлет не виявили переможця у матчі 12 туру Другої ліги, Дністер комфортно здолав Скалу 1911
Нива Тернопіль-2 та Брацлав не виявили переможця у матчі 12 туру Другої ліги
Нічия Брацлава з Вільхівцями та розгромна перемога Полтави-2 у матчах 11 туру Другої ліги
Скала 1911 розібралась з Діназом, Нива переграла Поділля в 11 турі Другої ліги

Останні новини