Карбон забив вісім голів Пенуелу в 10 турі Другої ліги

Черкаський Карбон розгромив криворізький Пенуел у матчі 10-го туру групи Б Другої ліги.

Зустріч завершила з рахунком 8:1.

Ще до перерви черкасці забили чотири м'ячі: Матвій Глущенко та Вадим Чорний оформили по дублю.

У другому таймі Чорний довів свій доробок до хеттрика, а також відзначилися Вадим Тенжицький, Ростислав Лимаренко та Назар Дудник. Єдиний гол Пенуела записав на свій рахунок Мацюк.

Карбон здобув третю поспіль перемогу в чемпіонаті та продовжив безпрограшну серію до восьми матчів.

Чемпіонат України – Друга ліга

10-й тур, 12 жовтня

Пенуел – Карбон 1:8 (0:4)

Голи: 0:1 – 6 Глущенко, 0:2 – 18 Чорний, 0:3 – 26 Глущенко, 0:4 – 40 Чорний, 0:5 – 64 Тенжицький, 0:6 – 68 Чорний, 0:7 – 80 Лимаренко, 1:7 – 83 Мацюк, 1:8 – 90 Дудник

Раніше Дністер переміг Діназ, а Рух зіграв внічию з Нивою.