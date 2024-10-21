Ноттінгем Форрест здолав Крістал Пелес у 8 турі АПЛ

Ноттінгем Форест мінімально переграв Крістал Пелес у межах 8 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь "лісників". Єдиним голом відзначився Кріс Вуд на 65-й хвилині зустрічі.

Чемпіонат Англії – АПЛ

8 тур, 21 жовтня

Ноттінгем Форест – Крістал Пелес 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 65 Вуд

Після цієї перемоги Ноттінгем піднявся на восьму сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 13 очок. Крістал Пелес залишається на 18 позиції, яка передбачає виліт у Чемпіоншип, в "орлів" наразі 3 залікових пункти.

Напередодні Ліверпуль у домашньому матчі переміг Челсі з рахунком 2:1. Український вінгер лондонців Михайло Мудрик вперше у сезоні не потрапив у заявку команди на гру чемпіонату.