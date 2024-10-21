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Ноттінгем Форрест здолав Крістал Пелес у 8 турі АПЛ

Станіслав Лисак — 21 жовтня, 23:57
Ноттінгем Форрест здолав Крістал Пелес у 8 турі АПЛ

Ноттінгем Форест мінімально переграв Крістал Пелес у межах 8 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь "лісників". Єдиним голом відзначився Кріс Вуд на 65-й хвилині зустрічі.

Чемпіонат Англії – АПЛ
8 тур, 21 жовтня

Ноттінгем Форест – Крістал Пелес 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 65 Вуд

Після цієї перемоги Ноттінгем піднявся на восьму сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 13 очок. Крістал Пелес залишається на 18 позиції, яка передбачає виліт у Чемпіоншип, в "орлів" наразі 3 залікових пункти.

Напередодні Ліверпуль у домашньому матчі переміг Челсі з рахунком 2:1. Український вінгер лондонців Михайло Мудрик вперше у сезоні не потрапив у заявку команди на гру чемпіонату.

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Чемпіонат Англії, АПЛ

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