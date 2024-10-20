Ліверпуль дотиснув Челсі Мудрика у 8 турі АПЛ

Сьогодні, 20 жовтня, відбувся матч 8 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Ліверпуль у домашньому матчі переміг Челсі з рахунком 2:1.

Рахунок у грі відкрив нападник мерсисайдців Мохаммед Салах. Єгиптянин на 29-й хвилині впевнено реалізував одинадцятиметровий (1:0).

Лондонці відігрались на старті другого тайму. Ніколя Джексона вийшов віч-на-віч з голкіпером "червоних" та акуратно пробив у кут воріт (1:1). Спочатку гол скасували через офсайд, однак перегляд ВАР не виявив положення поза грою у нападника гостей.

Ліверпуль зміг знову вийти вперед за три хвилини після пропущеного гола. Салах закинув м'яч на Кертіса Джонса, який скористався невпевненою грою голкіпера "синіх" на виході та встиг прокинути м'яч повз воротаря.

Зазначимо, що український вінгер Челсі Михайло Мудрик вперше у сезоні не потрапив у заявку команди на гру чемпіонату.

Чемпіонат Англії – АПЛ

20 жовтня, 8 тур

Ліверпуль – Манчестер Сіті 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 29 Салах, 1:1 – 48 Джексон, 2:1 – Джонс

Перемога дозволила Ліверпулю зберегти лідерство у турнірній таблиці чемпіонату Англії з 21 очком в активі. Другим йде Манчестер Сіті, який напередодні на останніх хвилинах вирвав перемогу над Вулвергемптоном. Челсі з 14 балами посідає 6-ту сходинку.