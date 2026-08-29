Ліверпуль та Ноттінгем Форест розписали результативну нічию у 2 турі АПЛ

У суботу, 29 серпня, низкою матчів продовжилася програма 2-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2026/27.

Розпочала ігровий день запекла боротьба між Ноттінгем Форест і Ліверпулем, за підсумками якої команди розписали нічию. Першим зумів відзначитися швейцарець Ндоє, який вдало скористався передачею Гіббса-Вайта у штрафному майданчику.

Згодом Вірц відновив паритет, але арбітр вирішив скасувати це взяття воріт через офсайд у "мерсисайдців". Утім, Ісаку все ж вдалося зрівняти рахунок. З-за меж штрафного карного він поцілив у правий кут воріт Селса, й рефері вже не було чого розбирати.

Але рівний рахунок тримався недовго, тому як Аліссон сфолив на супротивникові, й суддя призначив 11-метровий на користь гостей, який зрештою реалізував Гіббс-Вайт. Від поразки команду Андоні Іраоли вдалося врятувати Муньйосу на останніх хвилинах.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга

2-й тур, 29 серпня

Ліверпуль – Ноттінгем 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Ндоє, 1:1 – 60 Ісак, 1:2 – 70 Гіббс-Вайт (пенальті), 2:2 – 82 Муньйос.

Також о 17:00 за київським часом розпочнуться поєдинки Борнмут – Евертон та Ковентрі – Халл. Пізніше, о 19:30, відбудеться зустріч між Тоттенгемом та Ньюкасл Юнайтед.

Нагадаємо, що раніше Манчестер Сіті з дублями Шеркі та Голанда розгромив Крістал Пелес у 2-му турі.