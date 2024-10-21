Монца розгромила Верону та покинула зону вильоту Серії А

Монца здобула розгромну перемогу над Вероною в межах останнього матчу 8 туру італійської Серії А.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь підопічних Алессандро Нести.

Ця перемога дозволила Монці покинути зону вильоту, тепер команда розташувалася на 16-й сходинці турнірної таблиці з сімома очками. Верона знаходиться на 12-й позиції, маючи в активі дев'ять залікових пунктів.

Чемпіонат Італії – Серії А

21 жовтня, 8 тур

Верона – Морнца 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Мота, 0:2 - 74 Мота, 0:3 - 79 Б'янко

Зазначимо, що Дженоа Руслана Малиновського за підсумками восьмого туру опустилася на 18 місце турнірної таблиці.

Напередодні Рома, за яку виступає Артем Довбик поступилася Інтеру з рахунком 0:1. Єдиний гол на рахунку нападника Інтера Лаутаро Мартінеса. Український форвард Артем Довбик відіграв повний матч та записав у свій актив два удари по воротах (обидва неточні).