Рома перед матчем з Динамо поступилась Інтеру: огляд матчу Серії А
Рома
Римська Рома без шансів поступилась чинному чемпіону Інтеру в межах 8 туру чемпіонату Італії (0:1).
Огляд матчу
Єдиний гол на рахунку нападника Інтера Лаутаро Мартінеса. Український форвард "вовків" Артем Довбик відіграв повний матч та записав у свій актив два удари по воротах (обидва неточні).
Чемпіонат Італії – Серія А
20 жовтня, 8 тур
Гол: 0:1 – 60 Мартінес
Рома наразі має в активі 10 очок та посідає 10-ту сходину в турнірній таблиці Серії А. Наступний матч команда зіграє 24 жовтня проти київського Динамо у Лізі Європи.