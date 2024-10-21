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Рома перед матчем з Динамо поступилась Інтеру: огляд матчу Серії А

Олександр Булава — 21 жовтня, 00:57
Рома перед матчем з Динамо поступилась Інтеру: огляд матчу Серії А
Рома

Римська Рома без шансів поступилась чинному чемпіону Інтеру в межах 8 туру чемпіонату Італії (0:1).

Огляд матчу

Єдиний гол на рахунку нападника Інтера Лаутаро Мартінеса. Український форвард "вовків" Артем Довбик відіграв повний матч та записав у свій актив два удари по воротах (обидва неточні).

Чемпіонат Італії – Серія А
20 жовтня, 8 тур

Рома – Інтер 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 60 Мартінес

Рома наразі має в активі 10 очок та посідає 10-ту сходину в турнірній таблиці Серії А. Наступний матч команда зіграє 24 жовтня проти київського Динамо у Лізі Європи.

Інтер Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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