Рома перед матчем з Динамо поступилась Інтеру: огляд матчу Серії А

Римська Рома без шансів поступилась чинному чемпіону Інтеру в межах 8 туру чемпіонату Італії (0:1).

Огляд матчу

Єдиний гол на рахунку нападника Інтера Лаутаро Мартінеса. Український форвард "вовків" Артем Довбик відіграв повний матч та записав у свій актив два удари по воротах (обидва неточні).

Чемпіонат Італії – Серія А

20 жовтня, 8 тур

Рома – Інтер 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 60 Мартінес

Рома наразі має в активі 10 очок та посідає 10-ту сходину в турнірній таблиці Серії А. Наступний матч команда зіграє 24 жовтня проти київського Динамо у Лізі Європи.