Еспаньйол програв Вільярреалу, Бетіс зіграв внічию з Лас-Пальмас у матчах 7 туру Ла Ліги

Сьогодні, 26 вересня, відбулись 2 матчі 7 туру іспанської Ла ліги сезону-2024/25.

Еспаньйол у домашньому матчі мінімально програв Вільярреалу. Бетіс на виїзді зіграв внічию з Лас-Пальмасом.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

7 тур, 26 вересня

Еспаньйол – Вільярреал 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 45+1 Хофре, 1:1 – 45+6 Перес, 1:2 – 63 Перес

Лас-Пальмас – Бетіс 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 9 Молейро, 45+3 – 15 Ло Чельсо

Також сьогодні відбудеться ще 1 матч:

22:00. Сельта – Атлетико

Нагадаємо, вчора, 25 вересня, Жирона Віктора Циганкова зіграла в нульову внічию з Райо Вальєкано.