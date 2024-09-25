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Жирона Циганкова розписала нульову нічию з Райо Вальєкано

Ігор Чернявський — 25 вересня, 22:10
Жирона Циганкова розписала нульову нічию з Райо Вальєкано

Жирона зіграла в нульову внічию з Райо Вальєкано в 7 турі чемпіонаті Іспанії-2024/25.

Український вінгер Віктор Циганков провів на полі всі 90 хвилин. В середині першого тайму він отримав жовту картку за підніжку.

Впродовж усього матчу Жирона володіла територіальною перевагою (72% володіння м’ячем) та створила моментів на 1.5 xG (очікуваних голи), але так і не змогла конвертувати свої удари в забиті м’ячі.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
7 тур, 25 вересня

Жирона – Райо Вальєкано 0:0

Також у ці хвилини проходить поєдинок між Барселоною та Хетафе.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Райо Вальєкано

Жирона

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