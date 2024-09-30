Перша поразка Де Дзербі, Ліон вирвав перемогу на 90+5 хвилині у 6 турі Ліги 1

29 вересня відбулися чотири матчі французької Ліги 1.

Марсель вперше програв у чемпіонаті Франції під керівництвом Роберто Де Дзербі. Ліон завдяки голу Фофана на 90+5 хвилині вирвав перемогу над Тулузою, Сент-Етьєн та Нант розійшлися результативною нічиєю, а Реймс на виїзді здобув перемогу над Анже.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

29 вересня, 6 тур

Страсбур – Марсель 1:0 (1:0)

Гол: Морейра (40)

Тулуза – Ліон 1:2 (1:1)

Гол: Гбоо (14) – Ніколайсен (40, авт), Фофана (90+5)

Нант – Сент-Етьєн 2:2 (1:0)

Голи: Лепенан (10), Томас (49) – Сіссоко (57, 69 пен)

Анже – Реймс 1:3 (0:2)

Голи: Ферат (84) – Накамура (9), Іто (25), Мунесті (79)

Наразі ПСЖ за 6 стартових турів набрав 16 з 18 можливих очок та посідає перше місце у турнірній таблиці. Команда Луїса Енріке напередодні здолала Ренн.