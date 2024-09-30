Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Перша поразка Де Дзербі, Ліон вирвав перемогу на 90+5 хвилині у 6 турі Ліги 1

Руслан Травкін — 30 вересня, 01:04
Перша поразка Де Дзербі, Ліон вирвав перемогу на 90+5 хвилині у 6 турі Ліги 1
Ліга 1

29 вересня відбулися чотири матчі французької Ліги 1.

Марсель вперше програв у чемпіонаті Франції під керівництвом Роберто Де Дзербі. Ліон завдяки голу Фофана на 90+5 хвилині вирвав перемогу над Тулузою, Сент-Етьєн та Нант розійшлися результативною нічиєю, а Реймс на виїзді здобув перемогу над Анже.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
29 вересня, 6 тур

Страсбур – Марсель 1:0 (1:0)

Гол: Морейра (40)

Тулуза – Ліон 1:2 (1:1)

Гол: Гбоо (14) – Ніколайсен (40, авт), Фофана (90+5)

Нант – Сент-Етьєн 2:2 (1:0)

Голи: Лепенан (10), Томас (49) – Сіссоко (57, 69 пен)

Анже – Реймс 1:3 (0:2)

Голи: Ферат (84) – Накамура (9), Іто (25), Мунесті (79)

Наразі ПСЖ за 6 стартових турів набрав 16 з 18 можливих очок та посідає перше місце у турнірній таблиці. Команда Луїса Енріке напередодні здолала Ренн.

Анже Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ліон Марсель Нант Реймс Сент-Етьєн Страсбур Тулуза

Ліон

Довбик і Яремчук дізналися свої оцінки за підсумками матчів Ліги Європи
Гол Довбика не допоміг Ромі обіграти Атлетик, Олімпіакос з Яремчуком програв Ліону в 1 турі ЛЄ
Яремчук вийде у старті Олімпіакоса на матч Ліги Європи проти Ліона
Рома Довбика прийме Атлетик, Олімпіакос Яремчука зіграє з Ліоном, Аякс проти Бешикташа: розклад 1 туру Ліги Європи
Марсель у меншості здолав Ліон у 5 турі Ліги 1

Останні новини