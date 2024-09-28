Осер декласував Брест, ПСЖ обіграв Ренн у 6 турі Ліги 1

Сьогодні, 27 вересня, відбулись матчі французької Ліги 1.

Осер у домашньому матчі декласував Брест. ПСЖ без проблем переграв Ренн завдяки дублю Баркола.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

6 тур, 27 вересня

Осер – Брест 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 26 Овусу, 2:0 – 37 Джубаль, 3:0 – 59 Траоре

ПСЖ – Ренн 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 Баркола, 2:0 – 58 Лі Кан Ін, 3:0 – 68 Баркола, 3:1 – Калімуендо

Наразі ПСЖ за 6 стартових турів набрав 16 з 18 можливих очок та посідає перше місце у турнірній таблиці. Осер з 6 балами розташовується на 12 сходинці.