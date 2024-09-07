Полтава мінімально обіграла Вікторію, Кудрівка здолала Кремінь у матчі з вилученням: результати 5 туру Першої ліги
Перша ліга
Сьогодні, 7 вересня, відбулися матчі 5 туру Першої ліги сезону-2024/25.
Зокрема, Полтава здобула мінімальну перемогу над сумською Вікторією, Кудрівка здолала Кремінь у матчі з вилученням, а Прикарпаття втратило перемогу над Поділлям.
Чемпіонат України — Перша ліга
5 тур, 7 вересня
Полтава — Вікторія 1:0 (0:0)Голи: 1:0 - Перебора 65.
Кудрівка — Кремінь 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - Трофимюк 18, 1:1 - Діхтярук (автогол) 29, 2:1 - Сторчоус 80.
Вилучення: Паламарчук 90+3 (за сумою двох жовтих карток, першу отримав на 45+1 хвилині)
Поділля — Прикарпаття 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 - Шаврін 52, 1:1 - Цюцюра (пен) 54, 2:1 - Цюцюра (пен) 58, 2:2 - Шаврін 88.
Нагадаємо, напередодні Минай несподівано поступився тернопільській Ниві, а Епіцентр виявився сильнішим за Буковину. Також раніше закарпатський Хуст достроково припинив свою участь у чемпіонаті.