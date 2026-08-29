ЮКСА зазнала поразки від Інгульця в 5 турі Першої ліги

У суботу, 29 серпня, низкою матчів продовжився п'ятий тур Першої ліги чемпіонату України з футболу сезону-2026/27.

Інгулець зумів здолати ЮКСУ завдяки двом голам. Першим відзначився Урсолов на останніх хвилинах першого тайму. А вже згодом, на 77-й хвилині, Могильний подвоїв перевагу для своєї команди.

Ситніков спробував змінити ситуацію під завісу зустрічі, але у підсумку він лише зумів подарувати християнському колективу гол "престижу".

У паралельній зустрічі Прикарпаття в гостях виграє у дубля житомирського Полісся з рахунком 2:0.

Чемпіонат України – Перша ліга

5-й тур, 29 серпня

ЮКСА – Інгулець 1:2 (0:1) Голи: 0:1 – 45+2 Урсолов, 0:2 – 77 Могильний, 1:2 – 86 Ситніков. Полісся-2 – Прикарпаття 0:2 (0:0) (матч триває) Голи: 0:1 – 51 Француз, 0:2 – 58 Цюцюра.

Також о 15:30 розпочнеться поєдинок між Олександрією та ФК Чернігів.



