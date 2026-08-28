Фенікс-Маріуполь здобув вольову перемогу над Локомотивом у 5 турі Першої ліги

У п'ятницю, 28 серпня, стартував п'ятий тур Першої ліги чемпіонату України з футболу сезону-2026/27. У стартовому матчі Фенікс Маріуполь на виїзді здобув вольову перемогу над київським Локомотивом.

Гості пропустили наприкінці першого тайму, проте одразу по перерві забили 3 голи протягом 5 хвилин і забезпечили собі перемогу.

Чемпіонат України – Перша ліга

5 тур, 28 серпня

Локомотив Київ – Фенікс-Маріуполь – 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Сахненко, 1:1 – 48 Кучеров, 1:2 – 51 Оріховський, 1:3 – 53 Ковалюк

Також у п'ятницю, 28 серпня, відбудеться ще один матч 5 туру Першої ліги: Колос-2 прийме СК Полтава. Цей поєдинок розпочався о 14:00 за київським часом.

Раніше в 4 турі Фенікс-Маріуполь здобув свою першу перемогу в сезоні, обігравши Колос-2.