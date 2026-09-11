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Нападника Челсі визнали гравцем місяця в АПЛ

Олександр Булава — 11 вересня 2026, 13:54
Нападника Челсі визнали гравцем місяця в АПЛ
Жоао Педро
Getty Images

Нападник Челсі Жоао Педро дебютну нагороду найкращому гравцю місяця в англійській Прем'єр-лізі за підсумками серпня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Бразилець допоміг лондонцям здобути дві стартові перемоги – над Фулхемом (3:2) та Брайтоном (4:3), 24-річний форвард записав до свого активу два голи та дві результативні передачі.

У боротьбі за цей трофей Жоао Педро обійшов сімох інших номінантів, серед яких виділялися Коул Палмер, Ріккардо Калафіорі, Раян Шеркі та Бруну Фернандеш.

Нагадаємо, влітку Педро продовжив контракт із лондонським Челсі, підписавши контракт до літа 2034 року.

Педро перейшов у Челсі влітку 2025 року з Брайтона за 63,7 мільйона євро. В минулому сезоні на його рахунку 20 голів і 9 асистів у 50 матчах у всіх турнірах. Зараз трансферна вартість 24-річного бразильця оцінюється в 80 мільйонів.

Раніше головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно закликав позбавити Челсі титулу чемпіонів АПЛ сезону-2016/17 через порушення фінансових правил.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Жуан Педро

Челсі

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