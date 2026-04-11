Мілан сенсаційно програв Удінезе, Кальярі переміг Кремонезе в 32 турі Серії А

У суботу, 11 квітня, низкою матчів продовжилась програма 32-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Кальярі здобув перемогу над Кремонезе завдяки єдиному голу Еспозіто у другому таймі. Торіно вдома розібрався з Вероною з рахунком 2:1, де переможну крапку поставив Касадеї одразу після перерви.

Удінезе на виїзді сенсаційно розгромив Мілан. Зустріч для "россонері" одразу почала складатися негативно. Бартезагі на 27-й хвилині забив автогол, а вже через 10 хвилин Еккеленкамп подвоїв рахунок. На 71-й хвилині нідерландець також віддав асист на Атту, який зумів точно пробити у ворота. Цікаво, що "бянконері" останній раз вигравали Мілан ще у листопаді 2023 року. Тоді в 11-му турі Серії А, у сезоні 2023/24, Удінезе здолав "червоно-чорних" з рахунком 0:1.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

32 тур, 11 квітня

Кальярі – Кремонезе 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 63 Еспозіто Се.

Торіно – Верона 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 6 Сімеоне, 1:1 – 38 Бауї, 2:1 – 50 Касадеї

Мілан – Удінезе 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 27 Бартезагі (автогол), 0:2 – 37 Еккеленкамп, 0:3 – 71 Атта

Далі 21:45 завершить футбольний день в Італії туринський Ювентус з Аталантою.

Нагадаємо, у стартовому матчі 32-го туру хеттрик Малена приніс перемогу Ромі над Пізою.