Комо розтрощив Пізу, Лаціо переграв Болонью у 30 турі Серії А
У неділю, 22 березня, низкою матчів продовжилась програма 30-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.
У стартовій грі дня Комо вдома розгромив Пізу з рахунком 5:0. Команда Сеска Фабрегаса здобула пяту поспіль перемогу в чемпіонаті та наразі перебуває на четвертій сходинці турнірної таблиці, випереджаючи п'ятий Ювентус на три пункти.
Аталанта мінімально обіграла Верону, а Лаціо з дублем нідерландського півзахисника Кеннета Тейлора переграла Болонью.
Чемпіонат Італії – Серія А
30 тур, 22 березня
Комо – Піза 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 7 Діао, 2:0 – 29 Дувікас, 3:0 – 48 Батуріна, 4:0 – 75 Пас, 5:0 – 81 Перроне
Аталанта – Верона 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 37 Дзаппакоста
Болонья – Лаціо 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 72 Тейлор, 0:2 – 82 Тейлор
19:00 Лечче – Рома
21:45 Фіорентина – Інтер
Напередодні Ювентус не втримав перемогу над Сассуоло, а Мілан обіграв Торіно.