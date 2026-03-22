Комо розтрощив Пізу, Лаціо переграв Болонью у 30 турі Серії А

У неділю, 22 березня, низкою матчів продовжилась програма 30-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

У стартовій грі дня Комо вдома розгромив Пізу з рахунком 5:0. Команда Сеска Фабрегаса здобула пяту поспіль перемогу в чемпіонаті та наразі перебуває на четвертій сходинці турнірної таблиці, випереджаючи п'ятий Ювентус на три пункти.

Аталанта мінімально обіграла Верону, а Лаціо з дублем нідерландського півзахисника Кеннета Тейлора переграла Болонью.

Чемпіонат Італії – Серія А

30 тур, 22 березня

Комо – Піза 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Діао, 2:0 – 29 Дувікас, 3:0 – 48 Батуріна, 4:0 – 75 Пас, 5:0 – 81 Перроне

Аталанта – Верона 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 37 Дзаппакоста

Болонья – Лаціо 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 72 Тейлор, 0:2 – 82 Тейлор

19:00 Лечче – Рома

21:45 Фіорентина – Інтер

Напередодні Ювентус не втримав перемогу над Сассуоло, а Мілан обіграв Торіно.