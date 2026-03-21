Парма поступилась Кремонезе у 30 турі Серії А
У суботу, 21 березня, низкою матчів продовжилась програма 30-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.
У стартовій грі дня Парма вдома несподівано поступилась Кремонезе. Долю зустрічі вирішили голи Юссефа Малеха та Ярі Вандепутте.
Чемпіонат Італії – Серія А
30 тур, 21 березня
Парма – Кремонезе 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 54 Малех, 0:2 – 68 Вандепутте
19:00 Мілан – Торіно
21:45 Ювентус – Сассуоло
Нагадаємо, напередодні тур стартував мінімальною перемогою Наполі над Кальярі. Також Дженоа з Русланом Малиновським поступилась Удінезе.