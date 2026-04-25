Куликів-Білка переграла Атлет, Колос-2 розгромив Ребел у 28 турі Другої ліги

У суботу, 25 квітня, продовжився 28 тур чемпіонату України у Другій лізі.

Куликів-Білка підтвердила статус лідера першості, вдома обігравши столичний Атлет, який веде активну боротьбу за потрапляння до призової трійки.

Лідер Групи Б Локомотив у Києві розписав мирову з Чайкою, яка посідає третю сходинку в турнірній таблиці. Колос-2 скористався осічкою лідера та після перемоги над Ребелом скоротив відставання до двох очок.

Чемпіонат України – УПЛ

28 тур, 25 квітня

Група А

Куликів-Білка (Куликів) – Атлет (Київ) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 33 Волков, 2:0 – 64 Волков

Група Б

Діназ (Вишгород) – Лівий Берег-2 (Київ) 0:0

Тростянець – Олександрія-2 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 42 Малько

Локомотив (Київ) – Чайка (Петропавлівська Борщагівка) 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 25 Музиченко, 1:1 – 37 Мельниченко

Пенуел (Кривий Ріг) – Чорноморець-2 (Одеса) 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 19 Лущик, 0:2 – 31 Онуфриенко, 0:3 – 48 Козир, 0:4 – 63 Козир

Колос-2 (Ковалівка) – ФК Ребел (Київ) 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 15 Тарануха, 2:0 – 32 Приходько, 3:0 – 59 Любко, 3:1 – 75 Мазур, 4:1 – 77 Недоля

Напередодні Ужгород розібрався з Буковиною-2, а вінницька Нива розгромила Самбір-Ниву-2.