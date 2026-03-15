Ніцца здобула перемогу над Анже, Брест поступився Монако у 26 турі Ліги 1

У суботу, 14 березня, низкою матчів продовжився 26-й тур французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Лор'ян на власному полі здолав Ланс, вирвавши перевагу завдяки вирішальному голу Айєгуна у другому таймі. Натомість Ніцца свої три очки здобула на виїзді, зламавши опір Анже ближче до кінця поєдинку. А от Монако спокійно відправив у ворота Бреста по голу в кожному з таймів.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

26 тур, 14 березня

Лор'ян – Ланс 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Дьєнг, 1:1 – 48 Едуар, 2:1 – 65 Айєгун

Анже – Ніцца 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 65 Бар, 0:2 – 90+6 Вахі

Монако – Брест 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Балогун, 2:0 – 78 Головін

Нагадаємо, що у стартовому матчі туру Марсель мінімально обіграв Осер.