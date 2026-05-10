Яремчук – у старті: Тулуза та Ліон оголосили склади на матч 33 туру Ліги 1

Тулуза 10 травня прийме Ліон у рамках 33-го туру французької Ліги 1 поточного сезону-2025/26.

Майбутні суперники визначилися зі стартовими складами на протистояння, яке розпочнеться о 22:00 (за київським часом).

Український форвард Роман Яремчук опинився у стартовій 11-ці "ткачів".

Тулуза: Рест – Маккензі, Крессвелл, Ніколайсен – Деннум, Восса, Кассерес, Металі, Ідальго, Гбоо – Рассел-Роу.

Ліон: Грейф – Мейтленд-Найлс, Мата, Ніакате, Абнер Вінісіус – Мортон, Толіссо, Ендрік, Мерах, Морейра – Яремчук.

На футбольному полі зустрінуться 10-та та 3-тя команди турнірної таблиці французької першості. Ліон замикає трійку лідерів, маючи у своєму активі 60 балів. Відставання від другого Ланса складає 7 очок.

Натомість Тулуза набрала 41 пункт у попередніх 32-х турах.

Минуле протистояння між цими французькими клубами закінчилося перемогою Тулузи 2:1.

Раніше Яремчук розповів , чому головний тренер команди Паулу Фонсека вирішив його запросити.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є клуб Яремчука. Його перемогу оцінюють в 1,81. А от на звитягу господарів можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,20. Мирова – 4.

