ПСЖ із Забарним обіграв Брест, Ліон Яремчука у більшості програв Тулузі у 33 турі Ліги 1

Завершилися усі заплановані матчі 33-го туру французької Ліги 1 сезону-2025/26, які відбулися 10 травня.

Увага українських фанів була прикута до матчів ПСЖ та Ліона, де Ілля Забарний та Роман Яремчук вийшли у стартових складах своїх команд.

Парижани мінімально обіграли Брест завдяки голу Дезіре Дуе. Натомість "ткачі" програв на виїзді Тулузі 1:2. Яремчук відіграв 83 хвилини та покинув поле без результативних дій.

Також із мінімальною перевагою у рахунку відзначився Лілль, який переміг Монако у центральному поєдинку туру.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

33 тур, 10 травня

Анже – Страсбург 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+3 Енкісо, 1:1 – 70 Кояліпу

Гавр – Марсель 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 55 Грінвуд (п)

Нереалізований пенальті: 71 Буфаль (Гавр)

Мец – Лор'ян 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Макенго, 0:2 – 84 Дьєнг, 0:3 – 90+7 Авом, 0:4 – 90+8 Кадіу

Монако – Лілль 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 72 Закарія

Осер – Ніцца 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 9 Діоп, 1:1 – 27 Мара, 2:1 – 70 Сінайоко

ПСЖ – Брест 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 83 Дуе

Ренн – Париж 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 53 Гюббельс, 1:1 – 74 Леполь, 2:1 – Емболо

Тулуза – Ліон 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Металі, 1:1 – 71 Толіссо, 2:1 – 78 Каманзі

Вилучення: 79 Деннум (Тулуза)

Нагадаємо, що у п'ятницю, 8 травня, в єдиному матчі дня Ланс мінімально обіграв Нант.