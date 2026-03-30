Путін х**ло, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла: легендарному хіту українських ультрас виповнилося 12 років

Вперше цей текст було опубліковано 30 березня 2026 року.

Фраза "Путін х**ло" стала справжнім символом опору та потрапила в історію не лише як футбольна кричалка, а й як гасло, яке об’єднало мільйони людей. Як же народився знаменитий хіт, що став частиною української культури? Давайте разом згадаємо історію кричалки, якій сьогодні виповнилося 12 років!

Усе почалося 30 березня 2014 року, коли на матчі між харківським Металістом та донецьким Шахтарем фанати двох команд вперше разом виконали: "Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Путін х**ло, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!" Саме ці слова стали відповіддю на російську агресію, яка вже тоді розпочиналася – анексія Криму та військові дії на Донбасі.

Фанатські рухи України завжди були активними в громадському житті, а футбольні ультрас традиційно виступали за незалежність та суверенітет країни. Незважаючи на клубні суперництва, вони об’єдналися в боротьбі проти зовнішньої загрози, і цей хіт став одним із символів їхньої єдності.

Спочатку це був звичайне стадіонне гасло, але вже за кілька днів відео з виконанням кричалки почало розлітатися мережею. Українські та європейські футбольні фанати підхопили цей мотив, зробивши його не лише українським протестним гімном, а й глобальним мемом.

У червні 2014 року пісня вийшла за межі стадіонів – її виконували політики, військові та звичайні громадяни. Відомий випадок, коли тодішній міністр закордонних справ України Андрій Дещиця публічно заспівав цей хіт перед протестувальниками біля посольства Росії в Києві, що викликало широкий міжнародний резонанс.

Пісня швидко стала частиною поп-культури. Вона з’являлася в мемах, її виконували в різних куточках світу. Водночас у Росії влада намагалася всіляко її замовчати, а згадки про хіт жорстко блокувалися. Фраза залишається актуальною і сьогодні, особливо на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.