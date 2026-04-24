Лівий Берег здолав Поділля у 25 турі Першої ліги

У п'ятницю, 24 квітня, стартував 25 тур чемпіонату України у Першій лізі. Лівий Берег вдома обіграв хмельницьке Поділля.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0. Єдиний гол у свій актив записав досвідчений півзахисник Євген Банада. Хавбек скористався навісом з флангу та головою переправ м'яч у сітку воріт.

Чемпіонат України – Перша ліга

25 тур, 24 квітня

Лівий Берег (Київ) – Поділля (Хмельницький) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 10 Банада

Перемога дозволила киянам зменшити відставання від другого місця до чотирьох очок. Поділля залишилось на передостанній сходинці турнірної таблиці з 19 очками.

Турнірна таблиця Першої ліги

Напередодні Буковина на виїзді обіграла харківський Металіст та забезпечила повернення в еліту після 32-річної перерви.