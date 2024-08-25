Ланс обіграв Брест, Нант здолав Осер у 2 турі Ліги 1
Сьогодні, 25 серпня відбулось 3 матчі Ліги 1. Найцікавіший матч проходив у Лансі, де місцевий клуб здолав Брест.
Також домашню перемогу здобув і Нант. "Канарки" обіграли Осер. Перемогу на власному полі виборов і Страсбург, який зумів сенсаційно взяти три очки у грі проти Ренна. Ніцца та Тулуза розійшлися миром.
Ланс — Брест 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 — Чавес (19), 2:0 — Ле Кардінал (45, авт)
Ніцца — Тулуза 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 — Клосс (63), 1:1 — Бабіка (73)
Страсбург — Ренн 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 — Сантос (23), 2:0 — Емега (48), 2:1 — Блас (57), 3:1 — Ву (87, авт)
Нант — Осер 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 — Саймон (14), 2:0 — Гірассі (90+6)
Закриватиме програму 2 туру чемпіонату Франції поєдинок Марсель — Реймс.
21:45 Марсель — Реймс
Нагадаємо, вчора Ліон у центральному матчі суботи вдома поступився Монако. 2 тур стартував 23 серпня матчем ПСЖ — Монпельє. Паризький клуб забив супернику шість голів.