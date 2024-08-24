Ліон у домашньому матчі програв Монако у 2 турі Ліги 1

Сьогодні, 24 серпня, проходять 3 матчі 2 туру французької Ліги 1.

У домашньому матчі Ліон без шансів поступився гостям з Монако, які останні хвилини матчу провели в меншості, через вилучення Ламіна Камара, який перед цим відзначився забитим м'ячем.

Чемпіонат Франції — Ліга 1

2 тур, 24 серпня

Ліон — Монако 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 65 Бен Сегір, 0:2 - 80 Камара

Зазначимо, що сьогодні відбудуться ще два матчі 2 туру Ліги 1. Лілль прийматите Анже, а Сент-Етьєн зіграє проти Гавр. Початок — о 20:00 та 22:00 за київським часом.



