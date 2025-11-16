Чорноморець переміг Ниву на виїзді, Фенікс-Маріуполь переграв Ворсклу у 16 турі Першої ліги
Сьогодні, 16 листопада відбулося три матчі 16 туру Першої ліги України сезону-2025/2026.
У першому поєдинку івано-франківське Прикарпаття вдома приймало сумську Вікторію. Матч завершився внічию 1:1.
Фенікс-Маріуполь у домашньому матчі обіграв Ворсклу. Дублем у другому таймі відзначився Артур Ременяк.
Тернопільська Нива поступилася Чорноморцю з рахунком 0:1 вдома. Єдиним голом відзначився Ярослав Ракіцький.
Також матч Чернігів – Пробій було перенесено через повітряну тривогу.
Чемпіонат України – Перша ліга
16 тур, 16 листопада
Прикарпаття – Вікторія 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 66 Книш, 1:1 – 87 Приходько
Фенікс-Маріуполь – Ворскла 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 52 Ременяк, 2:0 – 64 Ременяк.
Нива – Чорноморець 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 12 Ракіцький.
Раніше ми писали про попередні результати матчів Першої ліги.