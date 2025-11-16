Українська правда
Чорноморець переміг Ниву на виїзді, Фенікс-Маріуполь переграв Ворсклу у 16 турі Першої ліги

Володимир Варуха — 16 листопада 2025, 17:01
Сьогодні, 16 листопада відбулося три матчі 16 туру Першої ліги України сезону-2025/2026.

У першому поєдинку івано-франківське Прикарпаття вдома приймало сумську Вікторію. Матч завершився внічию 1:1.

Фенікс-Маріуполь у домашньому матчі обіграв Ворсклу. Дублем у другому таймі відзначився Артур Ременяк.

Тернопільська Нива поступилася Чорноморцю з рахунком 0:1 вдома. Єдиним голом відзначився Ярослав Ракіцький.

Також матч Чернігів – Пробій було перенесено через повітряну тривогу.

Чемпіонат України – Перша ліга
16 тур, 16 листопада

Прикарпаття – Вікторія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 66 Книш, 1:1 – 87 Приходько

Фенікс-Маріуполь – Ворскла 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 52 Ременяк, 2:0 – 64 Ременяк.

Нива – Чорноморець 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 12 Ракіцький.

Раніше ми писали про попередні результати матчів Першої ліги.

