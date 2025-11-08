Буковина перемогла Металург, Агробізнес обіграв Чернігів у 15 турі Першої ліги

Сьогодні, 8 листопада, відбулося 4 матчі 15 туру в Першій лізі України сезону-2025/26.

Фенікс-Маріуполь зумів переграти сумську Вікторію у виїзному поєдинку, зробивши камбек у другому таймі. У команді Фещука голами відзначилися Сидоренко та Богданов.

Агробізнес Волочиськ здобув переконливу перемогу над Черніговом з рахунком 0:2.

У іншому матчі Металіст та Чорноморець зіграли внічию 1:1.

Головний лідер Першої ліги чернівецька Буковина продовжує свою впевнену ходу. Команда знову здобула перемогу, цього разу обігравши запорізький Металург з рахунком 2:0.

Чемпіонат України – Перша ліга

15 тур, 8 листопада

Вікторія – Фенікс-Маріуполь 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Чернов, 1:1 – 71 Богданов, 1:2 – 83 Сидоренко

Чернігів – Агробізнес 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 62 Кузьмін, 0:2 – 90+3 Войтиховський

Металіст – Чорноморець 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Багачинський, 1:1 – 47 Порох (автогол)

Буковина – СК Металург 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Дахновський, 2:0 – 55 Дахновський, 3:0 – 87 Бойчук

Раніше ми писали про результати 14 туру Першої ліги України.