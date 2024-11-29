Санкт-Паулі легко обіграв Гольштайн Кіль у матчі-відкритті 12 туру Бундесліги

У п'ятницю, 29 листопада, стартував 12 тур німецької Бундесліги.

У його матчі-відкритті зустрілися аутсайдери чемпіонату Німеччини Санкт-Паулі та Гольштайн Кіль.

Битва невдах першої третини сезону завершилася впевненою перемогою господарів поля з рахунком 3:1.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

12 тур, 29 листопада

Санкт-Паулі – Гольштайн Кіль 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Саліакас 25, 2:0 – Гілавогі 56, 3:0 – Еггештайн 85, 3:1 – Гаррес 90+1.

На 45 хвилині Янн-Фіте Арп (Гольштайн Кіль) не реалізував пенальті.

Санкт-Паулі: Васіль – Валь, Сміт, Немет – Саліакас (Ріцка, 71), Бухальфа, Ірвін, Трой – Афолаян (Альстранд, 89), Еггештайн (Альберс, 89), Гілавогі (Сінані, 74).

Гольштайн Кіль: Вайнер – Івежич, Еррас, Гешвіль (Пухач, 68) – Беккер, Холтбі (Піхлер, 68), Ремберг, Порат (Розенбом, 77) – Кнудсен (Гігович, 77) – Гаррес, Арп (Мачіно, 59).

Попередження: Сміт, Афолаян – Холтбі, Мачіно, Івежич, Бекер, Еррас.

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За рахунок перемоги Санкт-Паулі піднявся из зони перехідних матчів на 15-й рядок таблиці, маючи тепер 11 очок.

Гольштайн Кіль у свою чергу залишився передостаннім з 5 очками.

Тур продовжиться у суботу, 30 листопада, шістьма матчами, серед яких буде Der Klassiker Боруссії Д та Баварії.

Раніше з'явилася інформація, що ексфорвард Баварії визначився зі своїм майбутнім – він збирається пограти в новому для себе чемпіонаті.