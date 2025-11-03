Мінімальна перемога Лілля, нульові нічиї Ліона та Тулузи в 11 турі Ліги 1

У неділю, 2 листопада, відбулося шість матчів 11-го туру французької Ліги 1.

У першому поєдинку ігрового дня Ренн впевнено переміг Страсбург з рахунком 4:1. Також сьогодні відбулися матчі за участі Ліона, Лілля, Ланса, Тулузи, а також інших команд французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

11 тур, 2 листопада

Ренн – Страсбург 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 9 Леполь, 2:0 – 35 Мейте, 3:0 – 48 Леполь, 4:0 – 60 Леполь, 4:1 – 77 Нанасі

Ланс – Лорʼян 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 6 Едуар, 2:0 – 77 Саїд, 3:0 – 89 Байду

Лілль – Анже 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+2 Андраде

Нант – Мец 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 82 Абуашвілі, 0:2 – 89 Діалло

Тулуза – Гавр 0:0 (0:0)

Брест – Ліон 0:0 (0:0)

Вилучення: 7 – Гатебур (Ліон, пряма червона).

