ПСЖ із Забарним у компенсований час дотиснув Ніццу в 11 турі Ліги 1

Олексій Мурзак — 1 листопада 2025, 20:21
У суботу, 1 листопада, трьома матчами стартував 11-й тур французької Ліги 1.

У першому поєдинку ігрового дня ПСЖ з Іллею Забарним з мінімальним рахунком переграв Ніццу. Єдиний гол вже на 4-й доданій до другого тайму хвилині забив Рамуш. Український захисник Ілля Забарний вийшов у старті та провів весь матч.

Пізніше відбудуться ще два протистояння, зокрема, Монако прийме Париж, а Осер зіграє проти Марселя.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1
11 тур, 1 листопада

ПСЖ – Ніцца 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90+4 Рамуш

  • Монако – Париж
  • Осер – Марсель

Нагадаємо, у 10 турі ПСЖ із Забарним не зміг переграти Лор'ян.

