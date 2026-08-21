Карабах переграв Твенте, Копенгаген розписав мирову з Інтер Турку, Гент не здолав Хіберніан у кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 20 серпня, відбулися перші матчі фінального кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.

Зокрема серед кривдників українських клубів на попередніх стадіях турніру свої матчі відіграли азербайджанський Карабах, данський Копенгаген та бельгійський Гент.

"Леви" на відміну від матчів із житомирським Поліссям не продемонстрували гольових перестрілок в матчі фінським Інтер Турку, розписавши нульову нічию.

А Гент не сильно змінив стиль гри після протистояння з черкаським ЛНЗ й теж завершив матч без забитих голів. Щоправда, ситуацію для бельгійців міг змінити Елдінг на 15-й хвилині, але він не реалізував свій пенальті.

Азербайджанські "жеребці" несподівано зуміли мінімально переграти нідерландський Твенте завдяки голу Каді на 52-й хвилині. Український нападник Олексій Кащук провів весь матч на полі.

Ліга конференцій-2026/27

Фінальний кваліфікаційний раунд,

Перші матчі, 20 серпн я





Інтер Турку (Фінляндія) – Копенгаген (Данія) 0:0





Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Ларн (Північна Ірландія) 0:2 (0:0)