Карабах переграв Твенте, Копенгаген розписав мирову з Інтер Турку, Гент не здолав Хіберніан у кваліфікації Ліги конференцій
У четвер, 20 серпня, відбулися перші матчі фінального кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.
Зокрема серед кривдників українських клубів на попередніх стадіях турніру свої матчі відіграли азербайджанський Карабах, данський Копенгаген та бельгійський Гент.
"Леви" на відміну від матчів із житомирським Поліссям не продемонстрували гольових перестрілок в матчі фінським Інтер Турку, розписавши нульову нічию.
А Гент не сильно змінив стиль гри після протистояння з черкаським ЛНЗ й теж завершив матч без забитих голів. Щоправда, ситуацію для бельгійців міг змінити Елдінг на 15-й хвилині, але він не реалізував свій пенальті.
Азербайджанські "жеребці" несподівано зуміли мінімально переграти нідерландський Твенте завдяки голу Каді на 52-й хвилині. Український нападник Олексій Кащук провів весь матч на полі.
Перші матчі, 20 серпня
Голи: 0:1 – 84 О'Нілл, 0:2 – 90+3 О'Хара.
Мідтьюлланн (Данія) – Рієка (Хорватія) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 20 Чо Ки Син, 2:0 – 49 Йоганнесен.
Норшелланн (Данія) – Санкт-Галлен (Швейцарія) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 13 Рейкшер.
Тромсе (Норвегія) – Брайтон (Англія) 0:0
Клаксвік (Фарерські острови) – ФК Рига (Латвія) 0:0
ПАОК (Греція) – Бранн (Норвегія) 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 57 Еріксен, 1:1 – 80 Баба.
Вікінгур Рейк'явік (Ісландія) – Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 21 Юрічич, 0:2 – 23 Йоїч, 1:2 – 75 Сігурдссон (пенальті), 1:3 – 86 Юрічич.
Гурнік Забже (Польща) – Монако (Франція) 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 9 Бірет, 0:2 – 51 Камара, 1:2 – 53 Прекоп, 1:3 – 58 Бруннер, 2:3 – 74 Лісет.
Дріта (Косово) – Інтер Клуб Ескальдес (Андорра) 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 – 4 Саліху, 1:1 – 13 Берланга, 2:1 – 42 Краснікі, 2:2 – 56 Лопес.
Твенте (Нідерланди) – Карабах (Азербайджан) 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 52 Каді.
Сьйон (Швейцарія) – Аякс (Нідерланди) 2:4 (1:0)
Голи: 1:0 – 34 Сюрдез, 1:1 – 53 Брандт, 1:2 – 60 Леонардо, 2:2 – 72 Шуареф, 2:3 – 74 Арокодаре, 2:4 – 87 Классен.
Аталанта (Італія) – Хапоель Тель-Авів (Ізраїль) 0:0
Гент (Бельгія) – Хіберніан (Шотландія) 0:0
Нереалізований пенальті: Елдінг 15 (Хіберніан).
Лугано (Швейцарія) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 31 Беренс, 1:1 – 47 Шахар, 2:1 – 54 Гргич (пенальті).
Мотервелл (Шотландія) – Фрайбург (Німеччина) 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 – 2 Черлз-Кук, 1:1 – 28 Гінтер, 1:2 – 65 Гінтер (пенальті), 1:3 – 90+6 Гото.
Панатінаїкос (Греція) – Градець-Кралове (Чехія) 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 – 55 Тетте, 2:0 – 61 Тетте, 2:1 – 89 Умар, 2:2 – 90+6 Умар.
Рейнджерс (Шотландія) – Яблонець (Чехія) 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 50 Надері.
Хартс (Шотландія) – СК Рапід (Австрія) 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 31 Ро Яо, 1:1 – 56 Ро Яо (автогол), 2:1 – 62 Вілсон, 2:2 – 79 Вурмбранд.
Брага (Португалія) – Аустрія Відень (Австрія) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 24 Віктор (пенальті), 2:0 – 88 Родрігес.
Динамо Сіті (Албанія) – Пафос (Кіпр) 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 79 Фадайро, 1:1 – 82 Леле (пенальті).
Хайдук (Хорватія) – Ракув (Польща) 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 21 Шего, 1:1 – 27 Емрелі, 2:1 – 47 Алмейда, 2:2 – 90+5 Діабі-Фадіга.
Хетафе (Іспанія) – Партизан (Сербія) 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 10 Унал, 1:1 – 43 Сек, 2:1 – 87 Гарсія, 3:1 – 90 Мохіка.
Шемрок Роверс (Ірландія) – КуПС (Фінляндія) 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 49 Стівенс, 1:1 – 85 Пажишек.