Гартс у серії пенальті переграли Рапід та вийшли у загальний етап Ліги конференцій

У середу, 26 серпня, відбувся матч-відповідь 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, у якому Рапід програв Гартс.

В основний час зустріч завершилася з рахунком 1:1.

У першому протистоянні команди також переможця не виявили, зігравши 2:2, тож доля путівки до основного етапу турніру вирішувалась в екстратаймах.

Попри вилучення, яке шотландський колектив отримав у кінці 2-го тайму, саме йому вдалося створити камбек та забити на 100-й хвилині зусиллями Міллера, втім, під завершення другої доданої 15-хвилинки Цветкович знову відновив паритет на табло, перевіши протистояння у серію пенальті.

Там влучнішими виявилися футболісти Гартс, які у підсумку здобули право взяти участь у загальному етапі Ліги конференцій.

Ліга конференцій-2026/27

Фінальний кваліфікаційний раунд

Матч-відповідь , 26 серпня

Рапід (Австрія) – Гартс (Шотландія) 2:2 (1:0) 3:4 по пен

Перший матч 2:2

Голи: 1:0 – 34 Кара, 1:1 – 79 Каборе, 1:2 – 100 Міллер, 2:2 – 119 Цветкович

Вилучення: 76 – Магнуссон (Гартс)

З результатами перших матчів можна ознайомитися у цій новині.