Сельта з мінімальним рахунком перемогла Осасуну в матчі-відкритті 25 туру Ла Ліги

У п'ятницю, 21 лютого, матчем Сельти та Осасуни стартував 25-й тур іспанської Ла Ліги, в якому перемогу святкували "кельти".

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля. Єдиний гол забив Яго Аспас, який реалізував пенальті на 69-й хвилні поєдинку.

Сельта у підсумку набрала 32 бали та піднялася на проміжне 9 місце турнірної таблиці, Осасуна (також 32 очки) опустилася на 10-ту сходинку.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

25 тур, 21 лютого

Сельта – Осасуна 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 69 Аспас (пен)

Нагадаємо, у понеділок, 17 лютого, відбувся заключний матч 24 туру іспанської Лі Ліги, в якому Барселона вдома обіграла Райо Вальєкано.