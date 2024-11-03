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Барселона в дербі перемогла Еспаньйол, Атлетико виграв у Лас-Пальмаса в 12 турі Ла Ліги

Олексій Мурзак — 3 листопада, 19:29
Барселона в дербі перемогла Еспаньйол, Атлетико виграв у Лас-Пальмаса в 12 турі Ла Ліги

У неділю, 3 листопада, відбулися чергові матчі 12 туру іспанської Ла Ліги.

У перших поєдинках ігрового дня мадридський Атлетико впевнено переміг Лас-Пальмас, а Барселона в каталонському дербі переграла Еспаньйол. Дубль в свій актив записав Дані Ольмо.

В інших двох зустрічах Севілья поміряється силами з Реалом Сосьєдад, а Бетіс на виїзді зіграє проти Атлетика Більбао.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
12 тур, 3 листопада

Атлетико – Лас-Пальмас 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Сімеоне, 2:0 – 83 Сьорлот

Барселона – Еспаньйол 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 12 Ольмо, 2:0 – 23 Рафінья, 3:0 – 31 Ольмо, 3:1 – 63 Пуадо

  • 19:30 Севілья – Реаль Сосьєдад
  • 22:00 Атлетик – Бетіс

Нагадаємо, напередодні Жирона влаштувала перестрілку з Леганесом, а Осасуна мінімально перемогла Вальядолід. Також вчора мали відбутися матчі Валенсія – Реал та Вільярреал – Райо Вальєкано, але їх перенесли через руйнівні наслідки шторму "Дана".

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