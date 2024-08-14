Астана декласувала Корвінул, Фехервар програв Омонії у матчах кваліфікації ЛК

Сьогодні, 14 серпня, відбулися два матчі-відповіді 3 етапу кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Казахстанська Астана декласувала румунський Корвінул Хунедоара, а Фехервар з Угорщини програв кіпрській Омонії. Ці перемоги дозволили командам вийти в наступний етап кваліфікації ЛК.

Ліга конференцій-2024/2025 — Кваліфікація

3 етап, матчі-відповіді

14 серпня

Астана (Казахстан) — Корвінул Хунедоара (Румунія) 6:1 (1:0)

(перший матч 2:1)

Фехервар (Угорщина) — Омонія (Кіпр) 0:2 (0:1)

(перший матч 0:1)

Нагадаємо, житомирське Полісся вилетіло з кваліфікації ЛК у 2 етапі, двічі поступившись Олімпії Любляні.