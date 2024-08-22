РФШ обіграв АПОЕЛ, Вікторія дотисла Хартс у плейоф кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні, 22 серпня, відбулися перші матчі плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2024/25.

Кривдник Кривбаса чеська Вікторія вирвала перемогу над Хартсом на 90+6 хвилині.

Ліга Європи — кваліфікація

Плейоф, перші матчі

22 серпня

ЛАСК (Австрія) — ФКСБ (Румунія) 1:1 (1:1)

Мольде (Норвегія) — Ельфсборг 0:1 (0:1)

Вікторія (Чехія) — Хартс 0:0

РФШ (Латвія) — АПОЕЛ (Кіпр) 2:1 (2:0)

Зазначимо, що у цей день відбудеться ще декілька матчів

20:30 ПАОК (Греція) — Шемрок Роверс (Ірландія)

21:00 Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) — Бачка Топола (Сербія)

21:00 Лудогорець (Бельгія) — Петрокуб (Молдова)

21:30 Лугано (Швейцарія) — Бешикташ (Туреччина)

21:45 Ягеллонія (Польща) — Аякс (Нідерланди)

21:45 Динамо Мінськ — Андерлехт (Бельгія)

22:00 Ференцварош (Угорщина) — Борац (Сербія)

22:30 Брага (Португалія) — Рапід (Австрія)

Відмітимо, що Кривбас починав свій єврокубковий шлях у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. За сумою двох матчів команда Юрія Вернидуба з рахунком 1:3 поступилася Вікторії Пльзень.