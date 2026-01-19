Одноклубник Ваната і Циганкова відправився в оренду у Бірмінгем
21-річний центральний півзахисник Джон Соліс став гравцем англійського Бірмінгема.
Про цей повідомляє офіційний сайт клубу.
"Сині" орендували колумбійського легіонера в іспанської Жирони до кінця поточного сезону-2025/26. Також в угоді є опція обов'язкового права викупу футболіста, якщо будуть виконані певні умови. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 2,5 мільйона євро.
Нагадаємо, що Соліс доєднався до каталонської команди у вересні 2023-го. Відтоді колумбієць відіграв за Жирону 61 матч, у яких відзначився голом та асистом. Контракт півзахисника із "червоно-білими" розрахований до 30 червня 2028 року.
У поточному сезоні-2025/26 Соліс взяв участь у 14-ти іграх Жирони, у яких не запам'ятався результативними діями.
Новий клуб 21-річного футболіста йде на 14-му місці турнірної таблиці Чемпіоншипу (другої за силою ліги Англії) після 27-ми зіграних матчів. У доробку Бірмінгема 35 балів.
Наступний поєдинок "сині" проведуть 20 січня. Команда Соліса зіграв на виїзді проти Шеффілд Венсдей. Початок зустрічі – о 21:45 (за київським часом).
Раніше повідомлялось, що Жирона орендувала півзахисника англійського Манчестер Сіті Клаудіо Ечеверрі.