РБ Лейпциг зробив подарунок Баварії, відібравши очки у Баєра: результати Бундесліги

В програмі 19 туру німецької Бундесліги на 25 січня заплановані шість матчів, п'ять з яких розпочалися в один часовий слот.

Аугсбург на своєму полі на останніх хвилинах вирвав перемогу над Гайденгаймом. Дортмундська Боруссія у меншості змогла забити два голи, але по ходу другого тайму вона швидко втратила цю перевагу над Вердером.

Майнц у напруженому поєдинку обіграв Штутгарт, у той час як Баварія не без проблем обіграла Фрайбург.

У центральному матчі туру Баєр мав перевагу у два голи над РБ Лейпциг, але "бики" встигли врятуватися від поразки, чим зробили подарунок Баварії.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

19 тур, 25 січня

Аугсбург – Гайденгайм 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+1 Матсіма, 1:1 – 77 Майнка, 2:1 – 90+3 Шлоттербек.

Боруссія Дортмунд – Вердер 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 28 Гірассі, 2:0 – 51 Фрідль (автогол), 2:1 – 65 Біттенкур, 2:2 – 72 Дукш.

Вилучення: 21 Шлоттербек (Боруссія Дортмунд, пряма червона картка).

Майнц – Штутгарт 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 30 Вайпер, 2:0 – 86 Касі.

РБ Лейпциг – Баєр 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 18 Шик, 0:2 – 36 Гарсія, 1:2 – 41 Раум, 2:2 – 85 Тапсоба (автогол).

Фрайбург – Баварія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Кейн, 0:2 – 54 Кім, 1:2 – 68 Гінтер.

19:30 Боруссія Менхенгладбах – Бохум

Нагадаємо, что 19 тур Бундесліги вчора відкривали Вольфсбург та Гольштайн Кіль, які влаштували гольову перестрілку.