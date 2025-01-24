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Вольфсбург не зумів обіграти Гольштайн Кіль у 19 турі Бундесліги

Станіслав Лисак — 24 січня 2025, 23:24
Вольфсбург не зумів обіграти Гольштайн Кіль у 19 турі Бундесліги

Вольфсбург зіграв унічию з Гольштайн Кілем у межах матчу-відкриття 19 туру німецької Бундесліги сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився результативною нічиєю з рахунком 2:2. Після цієї гри "вовки" піднялися на одну сходинку та посідають шосте місце турнірної таблиці, однак усі конкуренти мають гру в запасі.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
19 тур, 24 січня

Вольфсбург – Гольштайн Кіль 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 13 Зец, 1:1 – 50 Віммер, 2:1 – 53 Вінд, 2:2 – 80 Скшибскі

Гольштайн Кіль досі перебуває в зоні вильоту, хоча за останні 5 матчів команда заробила 7 очок та наблизилася до колективів, які борються за виживання.

Наступний матч Вольфсбург проведе проти Айнтрахта, а Гольштайн Кіль зустрінеться з лідером чемпіонату, Баварією.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Вольфсбург Гольштайн Кіль

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

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