Реал відмовився від трансферу лідера Баварії

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини з футболу Йозуа Кімміх не перейде в мадридський Реал.

Про це повідомляє Bild.

Керівництво "вершкових" до недавнього часу було зацікавлене у підписанні капітана збірної Німеччини, проте у підсумку відмовилось від трансферу.

Однією з причини стала гра Орельяна Чуамені, на позицію якого і розглядався німець.

Чинний контракт Кімміха з мюнхенським клубом чинний до 30 червня 2025-го. У поточному хавбек зіграв 35 матчі у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддати 10 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Йозуа ще сам не визначився з продовженням кар'єри в мюнхенському клубі.