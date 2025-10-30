Сассуоло обіграло Кальярі у 9 турі Серії А
У четвер, 30 жовтня, відбулися заключні матчі 9 туру італійської Серії А.
У першій зустрічі ігрового дня Сассуоло на виїзді обіграло Кальярі завдяки голам Лор'єнте та Пінамонтію
Сьогодні відбудеться ще один поєдинок, в якому Піза прийматиме Лаціо.
Чемпіонат Італії – Серія А
9 тур, 30 жовтня
Кальярі – Сассуоло 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 54 Лор'єнте, 0:2 – 65 Пінамонті, 1:2 – Еспозіто
21:45 Піза – Лаціо
Нагадаємо, напередодні Рома з голом Артема Довбика обіграла Парму, а Дженоа з Румланом Малиновським програла Кремонезе