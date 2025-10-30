Українська правда
Сассуоло обіграло Кальярі у 9 турі Серії А

Олександр Булава — 30 жовтня 2025, 21:27
У четвер, 30 жовтня, відбулися заключні матчі 9 туру італійської Серії А.

У першій зустрічі ігрового дня Сассуоло на виїзді обіграло Кальярі завдяки голам Лор'єнте та Пінамонтію

Сьогодні відбудеться ще один поєдинок, в якому Піза прийматиме Лаціо.

Чемпіонат Італії – Серія А
9 тур, 30 жовтня

Кальярі – Сассуоло 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 54 Лор'єнте, 0:2 – 65 Пінамонті, 1:2 – Еспозіто

21:45 Піза – Лаціо

Нагадаємо, напередодні Рома з голом Артема Довбика обіграла Парму, а Дженоа з Румланом Малиновським програла Кремонезе

Чемпіонат Італії, Серія А

